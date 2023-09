Juve, Corvino: “Kristovic ha il senso del gol di Vlahovic”

Intervistato per Il Corriere della Sera, Pantaleo Corvino ha parlato del suo Lecce, prossimo avversario in Serie A della Juventus. In particolare, il responsabile dell'area tecnica del club giallorosso ha paragonato Nikola Kristovic con Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Krstovic per me ha lo stesso senso del gol di Vlahovic. Ho i miei parametri di giudizio. Quando osservo un ragazzo guardo la sua destrezza con la palla. La facilità con cui gli riescono le giocate".