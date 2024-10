Calciomercato Juventus | Colpo da urlo in arrivo? “Tutto vero”

La Juventus prosegue nella sua opera di ristrutturazione di una squadra già forte che però, con il mercato, può diventarlo ancor di più

La Juventus ha le idee chiare in vista del prossimo futuro. Lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo: il calciomercato dei bianconeri sarà ricco di sorprese a partire da gennaio ma in estate, ci saranno i botti più grossi. Anche se – come detto – già nella sessione invernale di trattative qualcosa di molto grosso potrebbe muoversi in maniera importante. E’ il caso di ciò che abbiamo raccolto in queste ore che racconta molto bene quello che potrebbe essere il piano di Giuntoli da qui a gennaio, quando delle sorprese potrebbero prendere piede. Di sicuro, un paio di nomi grossi sarebbero finiti nel mirino del club Juventino. E questo, è ciò di cui vogliamo parlarvi oggi.

Juventus, le ultime news di calciomercato parlano tremendamente chiaro

Nello specifico infatti, uno dei nomi più grossi che stanno circolando in queste ore che danno l’idea di quelle che potrebbero essere le mosse bianconere, è Skriniar. L’ex Inter oggi al PSG non sembra far parte in maniera assoluta del progetto dei Parigini e per questo motivo, Giuntoli starebbe pensando a lui per andare a sostituire Bremer infortunato. Sarebbe un colpo importante che di un calciatore che conosce già molto bene la Serie A e che potrebbe dare immediate soluzioni a Thiago Motta. Ma c’è di più. Nei piani del club bianconero – è confermato – c’è anche la possibilità di prendere un altro nome pazzesco.

Stiamo parlando di Jonathan David che adesso, vedrebbe l’opzione Juventus avanti a tutte le altre. Il fenomeno del Lille che andrà a scadenza a Giugno del prossimo anno potrebbe essere preso a zero euro in estate ma l’idea di Giuntoli potrebbe essere quella di affondare il colpo già a gennaio, magari mettendo sul tavolo del Lille qualche milioncino. Insomma, l’accoppiata Skriniar-David sarebbe incredibile ma assolutamente possibile. Giuntoli è al lavoro. A questo proposito, le ultime notizie di mercato della Juventus raccontano anche qualcos’altro di molto grosso <<<