Calciomercato, clamoroso: Chiesa può tornare in Italia! | Serie A

Nuove indiscrezioni riguardanti il calciomercato iniziano a circolare in maniera super-insistente. Occhio ad una voce su Federico Chiesa

Calciomercato Juventus, voce pesante su Chiesa: “Difficile che…”

Voci clamorose dall’estero. Che parlano di Federico Chiesa e di quello che sta succedendo in Premier League. Slot, il tecnico dei Reds continua a giudicare il giocatore forte, ma attualmente fuori condizione. O meglio, non in grado di tenere il ritmo del resto della squadra. Quello Inglese è un calcio sicuramente diverso, più dinamico e fisico e questo, probabilmente, sta mettendo in difficoltà l’ex calciatore della Juventus. Anche per questa ragione da qualche giorno si stanno facendo largo delle indiscrezioni – appunto – che raccontano di quello che potrebbe succedere non tanto a gennaio, quanto invece la prossima estate. Quando l’esperienza di Chiesa al Liverpool potrebbe clamorosamente interrompersi.

Secondo quanto viene riferito dal sito web specializzato in calciomercato "Fichajes.net" alla fine della stagione in corso, infatti, il calciatore potrebbe seriamente trovarsi a dire addio al Liverpool, con un clamoroso ritorno in Italia. Alla Juventus? Da quanto risulta a noi si tratterebbe di una cosa impossibile, salvo che non salti Thiago Motta (cosa altrettanto improbabile). E allora, occhio a Roma, Milan e Inter. Nello specifico il club che potrebbe andarlo a pescare con più semplicità potrebbe essere proprio quello nerazzurro che aveva già mostrato interesse nel recente passato. Come detto, rivedere Chiesa in bianconero sarebbe a di poco complicato. Anche se – sotto sotto – probabilmente lui tornerebbe super-volentieri. Staremo a vedere.