Calciomercato Juve | Chiesa? No. La notizia clamorosa riguarda Vlahovic

Non solo Federico Chiesa. La Juventus deve capire come muoversi anche rispetto a Vlahovic e ad un notizia che sta circolando

In queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere sul fronte bianconero legato a Chiesa. Il giocatore potrebbe dire addio a breve, anzi che a fine anno. E questo potrebbe succedere perché la Juventus sarebbe pronta ad abbassare le proprie pretese per portarle a circa 15 milioni di euro per un calciatore che a fine anno, senza accordi, potrebbe dire addio a zero. Ed è qui che il colpo di scena – come vi abbiamo raccontato questa mattina – potrebbe arrivare. Con l’Inter che sarebbe pronta a non attendere Federico alla scadenza di contratto ma che, anzi, sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta in denaro. Si vedrà. Di sicuro, però, la notizia più clamorosa che raccogliamo riguarda invece Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juve non si fermerà a Chiesa

Alcune voci stanno tornando a bussare alla Continassa. Il PSG, infatti, sarebbe tornato a guardare in casa Juventus dopo essersi reso conto che il Napoli non sembra pronto in alcun modo a scendere sotto i 100 milioni di euro per Osimhen. Vlahovic, dicono, potrebbe essere più accessibile. L’idea sarebbe quella di mettere sul tavolo 70 milioni di euro più qualche bonus. Garantendosi (ad un costo 20 milioni inferiore di quello dell’azzurro) un attaccante di peso assoluto. Il punto è: dovesse arrivare una simile offerta, come reagirebbe la Juventus? Da quel che pensiamo noi, un ragionamento andrà comunque fatto. Con 70 milioni di euro sul tavolo delle offerte, Giuntoli sarebbe comunque costretto a pensarci. Ovvio è che dalle parole, eventualmente, il PSG dovrà passare ai fatti. Staremo a vedere. In tutto questo, Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di clamoroso per il prossimo anno <<<