Chiesa-Juve, colpo di scena: annuncio improvviso poco fa | Mercato

Calciomercato, la Juventus continua a lavorare per capire come muoversi da qui al termine della sessione estiva

Il calciomercato della Juventus non si fermerà a quanto visto fino ad ora. Questo oramai lo hanno capito anche i sassi. Ecco la ragione per cui in questi giorni stanno circolando delle indiscrezioni abbastanza pesanti riguardanti sia le possibili entrate che le uscite. Va detto molto chiaramente: Giuntoli sta facendo il massimo per mettere a disposizione di Thiago Motta una rosa che possa essere competitiva, qualitativa e profonda. In tal senso, aiuteranno gli arrivi (si farà) di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Che però, come detto, non saranno gli unici colpi da chiudere. Nel frattempo, possiamo dire che la notizia più clamorosa del giorno riguarda Federico Chiesa. Il giocatore bianconero su cui alcuni scrivevano balle: “Potrebbe essere re-integrato”, ha detto qualcuno. Tutto falso, ovviamente. Come ampiamente confermato da Thiago Motta in conferenza stampa. Nonostante questo, un colpo di scena potrebbe essere alla porta.

Chiesa, addio alla Juventus? Le ultime voci di calciomercato

La Juventus starebbe seriamente valutando l’ipotesi di accettare un’offerta… dell’Inter. Secondo quanto viene rivelato in queste ore, infatti, i bianconeri potrebbero prenedere in considerazione un’offerta tra i 15 ed i 20 milioni di euro che Marotta starebbe preparando. C’è la volontà da parte dei nerazzurri di provarci e – al netto delle chiacchiere che si stanno facendo – alla fine, per la Juve sarebbe la risoluzione di un problema. Della serie: non andrebbe vista in chiave “regaliamo un giocatore all’Inter”, ma tutt’altro. Ossia: evitiamo di perderlo a zero. Se davvero i nerazzurri dovessero mettere tale offerta sul tavolo, probabilmente la Juventus potrebbe accettarla. La palla, ora, passerà al mercato. Le ultime ore saranno bollenti. E proprio a questo proposito, attenzione: sta circolando una voce abbastanza clamorosa su Vlahovic <<<