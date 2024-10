Ceccarini: “Juve su David? Anche l’Inter è interessata”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Un grande attaccante. Il Paris Saint Germain in vista della prossima stagione ha già pianificato il suo principale obiettivo. Al-Khelaifi vuole regalare a Luis Henrique una punta di altissimo livello e per questo è pronto a fare un maxi investimento. Tra i profili seguiti c’è sicuramente Marcus Thuram. Il francese dopo un primo anno molto buona è ripartito fortissimo con 7 reti in campionato su altrettante partite. Gli estimatori sono sempre più numerosi”.

Sul calciomercato

“Thuram all’Inter si trova molto bene e il suo obiettivo è restare a lungo, ma il Paris Saint Germain in estate potrebbe fare un tentativo anche in virtù della clausola rescissoria di 85 milioni di euro. E visto che il mercato non può dare certezze assolute, l’Inter è sempre attenta a quelle che potrebbero diventare occasioni interessanti. Tenendo presente che sempre nel settore offensivo Arnautovic e Correa sono in scadenza di contratto. Una delle opzioni è sicuramente Jonhatan David, che a giugno si libererà dal Lille ed è seguito con interesse anche da Juventus e Napoli. Sul canadese ci sono anche Barcellona e Newcastle. Tra le opportunità resta anche la suggestione Maldini, che ha iniziato alla grande la stagione ed è stato giustamente premiato da Spalletti con la convocazione in Nazionale”.