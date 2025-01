Ceccarini: "Juve, si lavora all'acquisto del difensore..."

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo del difensore.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul calciomercato a TMW: “Anche la Juventus si sta muovendo molto. In attesa del tesseramento di Kolo Muani, il grande obiettivo rimane il difensore. Araujo è vicino al rinnovo con il Barcellona. Giuntoli lavora parallelamente su altre opzioni. L’arrivo di Walker potrebbe sbloccare la situazione Tomori. Conceiçao vorrebbe tenerlo ma di fronte ad una proposta importante da parte della Juventus ci potrebbe essere un’apertura. Il club bianconero non si fermerà solo ad un centrale. Ne arriverà anche un altro. Per il secondo la formula potrebbe essere quella di un prestito massimo con diritto di riscatto. E qui il nome più probabile è quello di Danso del Lens”.

Su Cambiaso

“Tutta in divenire invece la situazione Cambiaso. L’esterno sta bene alla Juventus ma se davvero arriveranno proposte clamorose la società bianconera le valuterà inevitabilmente. Nelle prossime ore il Manchester City presenterà una prima offerta intorno ai 60 milioni di euro. La Juventus ne vorrebbe di più ma di fronte ad un ulteriore rilancio aprirebbe ad una sua partenza. Se così fosse servirebbe inevitabilmente un sostituto. Su Cambiaso però non si è fatto avanti solo il club inglese. Il Bayern Monaco ci sta pensando per l’estate, visto che perderà Alfonso Davies a scadenza di contratto. E anche il Real Madrid ha fatto un primo sondaggio”. Intanto ecco le altre notizie di mercato<<<