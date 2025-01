Ceccarini: “Juve, si punta forte su Kolo Mouani. Su Danilo…”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “La Juventus prova ad accelerare. Gli obiettivi per questo mercato di gennaio sono ora diventati due: difensore ed attaccante. Priorità che si sono manifestate prima per gli infortuni di Bremer e Cabal e poi per le condizioni di Mililk, che finora non ha mai giocato. La Juventus ha già bloccato per giugno Hancko ma l’operazione non può essere anticipata visto che il Feyenoord in questa sessione non apre al trasferimento. E cosi ecco che i bianconeri stanno provando ad insistere per Araujo del Barcellona e Antonio Silva del Benfica. Per entrambi manca il via libera dei club. Ovviamente per entrambi si parla di prestito. Resiste anche la candidatura di Danso”.

Su Danilo

“Per quanto riguarda Danilo ci sono possibilità che prima della fine del mese si arrivi ad una rescissione. Con il Napoli pronto a metterlo sotto contratto fino al 2026. Per quanto riguarda il settore offensivo, la prima scelta sarebbe Zirkzee, perfetto per il gioco che ha in testa Thiago Motta, ma il Manchester United non ha intenzione di fare un’operazione in prestito. La Juventus potrebbe anche valutare l’opzione di inserire un diritto di riscatto. Per ora la strada è sbarrata. E allora ecco che la pista più calda al momento è quella che porta a Kolo Mouani. Il Paris Saint Germain potrebbe cederlo per 6 mesi. A quel punto la Juventus si accollerebbe solo lo stipendio”.