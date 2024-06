Ceccarini: “Chiesa primo nome per il Napoli se parte Kvara”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile addio di Federico Chiesa.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tutti Convocati: “Kvaratskhelia? La gestione non è semplice e i fatti son chiari. Lui ha una richiesta ufficiale del PSG che come stipendio è più alta. Il Napoli vorrebbe trattenerlo, ma sarà una trattativa di rinnovo al rialzo. Non so se riuscirà a tenerlo. Se va via il nome è Chiesa. Calhanoglu? Chiaro che l’Inter non voglia cederlo, può farlo solo per cifre irrinunciabili dal Bayern e anche con una volontà del giocatore di andare. In questo momento la richiesta dell’Inter è 70mln e il messaggio è che non lo vogliono vendere”.