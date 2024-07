Capello: “Juve, un peccato non aver preso Calafiori”

Fabio Capello, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del mancato arrivo di Calafiori.

Fabio Capello, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Thiago Motta sta attuando una rivoluzione e Giuntoli sembra altrettanto determinato. Mi incuriosisce Thuram Jr, il fratello dell’interista Marcus: ho allenato il papà Lilian e mi ha parlato bene anche del suo ‘piccolo’. Peccato per Calafiori: ha grande personalità e avrebbe fatto comodo a Motta. Mi aspetto di vedere Yildiz titolare dopo l’Europeo. L’inizio del mercato è incoraggiante, ma bisognerà vedere se tra acquisti e cessioni i bianconeri riusciranno a rinforzarsi come hanno progettato. Adesso l’Inter resta più forte. Puoi cambiare le idee, ma alla Juve si aspettano i risultati. Lo stesso discorso vale per le milanesi”.