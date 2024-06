Calciomercato, “picche e ripicche” tra Juventus e Bologna

Il calciomercato della Juve pare incrociarsi inesorabilmente con quello del Bologna: al momento tra i due club i rapporti sarebbero rigidi

Il passaggio di Thiago Motta dal Bologna alla Juventus sembrava poter aprire un estate, quella del calciomercato, caratterizzata da fitti rapporti tra Juventus e Bologna. Da Riccardo Calafiori a Tommaso Barbieri, passando per l’obiettivo comune Alexis Saelemaeker, al momento, secondo quanto riportato da La Repubblica, tutto si starebbe complicando.

Affari complicati tra Juventus e Bologna

Proprio l’addio del tecnico brasiliano non favorirebbe i rapporti tra i due club. Il Bologna, dopo aver sperato e perso il suo allenatore, non vorrebbe fare lo stesso con Calafiori. Per il proprio difensore, la società felsinea avrebbe richiesto una cifra molto diversa e decisamente più alta della valutazione della Juve. Inoltre, a complicare la trattativa ci sarebbe la difficoltà a inserire delle contropartite che possano andare bene. L’unica sarebbe quella di Tommaso Barbieri, che i bianconeri sono pronti a riscattare dal Pisa per 3 milioni di euro. L’irritazione del direttore sportivo nel pervenire a un compromesso per Calafiori lo avrebbe indotto però a valutare il giovane terzino destro il doppio del valore del riscatto. Inoltre, anche l’inserimento per Saelemaekers, tornato al Milan dopo il mancato riscatto dello stesso Bologna, sembrerebbe un ulteriore azione di disturbo verso la società emiliana.