Castro: “Thiago Motta è un fenomeno in tutti i sensi”

Castro, calciatore del Bologna, ha detto la sua su Thiago Motta, allenatore della Juve. Ecco le sue parole: “Un fenomeno in tutti i sensi. Dal primo giorno il mister ha preteso che i giocatori si allenassero al massimo. Quando sono arrivato a Bologna pesavo 81 chili, adesso ne peso 85: ho preso 4 chili tutti di massa muscolare. In Italia si lavora tanto, si fa tanta palestra. In serie A il calcio è più veloce. Io sono arrivato a metà stagione, la squadra aveva un livello molto buono e giocava partite molto belle, ma i veterani del gruppo e l’allenatore ci hanno convinto a pensare partita dopo partita e non tutto il tempo alla Champions League”.