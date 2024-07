Calciomercato, niente Raspadori per la Juve: Conte lo ha blindato

Giacomo Raspadori difficilmente arriverà alla Juve in questa sessione di calciomercato: il giocatore sarebbe stato bloccato da Antonio Conte

Il vice Dusan Vlahovic alla Juventus non sarà Giacomo Raspadori. Questo è quanto si evincerebbe da Il Mattino in riferimento all’attaccante in forza al Napoli. Infatti, nonostante sia con Luciano Spalletti che nella tripla gestione Garcia-Mazzari-Calzona il giocatore abbia trovato poco spazio in azzurro, le cose sembrerebbero cambiate con l’arrivo di Antonio Conte.

Fiducia Conte in Raspadori

Infatti, l’allenatore ex Juventus e Inter, come già dimostrato in passato ai tempi della guida tecnica della Nazionale italiana, avrebbe ribadito la sua stima per il ragazzo. Invece, l’indiziato numero uno a lasciare la rosa del Napoli nel reparto offensivo è Giovanni Simeone. La Juventus dovrà dunque continuare a ricercare in giro un profilo che possa dare affiancare a Vlahovic.