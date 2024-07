Juve, scambio Chiesa-Raspadori? Prandelli: “Non so, potrebbe…”

Juve e Napoli si scambieranno Raspadori e Chiesa? Il parere dell'ex allenatore Cesare Prandelli: le sue parole

Federico Chiesa è ormai ai margini del progetto della Juve e i bianconeri stanno cercando una squadra interessata al suo cartellino. Antonio Conte lo porterebbe volentieri nel suo Napoli ma i costi dell’operazione spaventano. Per questo si potrebbe pensare a uno scambio, magari con Raspadori.

Juve, scambio con il Napoli Chiesa-Raspadori? Le parole di Prandelli

Intervenuto su Radio Kiss Kiss, l’ex allenatore Cesare Prandelli ha detto: “Scambio Chiesa-Raspadori? Non so se è una possibilità di mercato che si farà, bisogna chiedere a Motta ed a Conte. Però potrebbe essere uno scenario molto interessante. In teoria potrebbe accontentare entrambi gli allenatori“.