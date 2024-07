Le parole del ct della Turchia Montella sull'obiettivo bianconero Ferdi Kadioglu, terzino destro turco del Fenerbahce

La Juve è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra e se il possibile ritorno di Cancelo è sicuramente un’opzione interessante, non va sottovalutato Kadioglu. Il terzino turco è reduce da un’ottima stagione e potrebbe rivelarsi un colpo low cost di alto livello. Per lui ben 1 gol e 4 assist in 37 partite con la maglia del Fenerbahce nel campionato turco, il tutto a un costo contenuto di circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Juve, le parole di Montella su Kadioglu

Intervistato da Rai 2 il ct della Turchia Montella ha detto: “Kadioglu giocatore straordinario: quest’anno ha giocato sessanta partite di altissimo livello. Lo vuole la Juventus? Farebbe comodo a qualsiasi grande club“.