Calciomercato, la Juventus abbandona la pista Galeno

Nonostante i contatti positivi con il suo entourage, la Juventus avrebbe deciso di abbandonare la pista che avrebbe portato all'esterno Galeno

Il futuro di Galeno potrebbe non essere alla Juventus. L’esterno offensivo brasiliano, secondo quanto riportato da Luca Cilli a Sky Sport, sarebbe sceso nelle gerarchie d’interesse del calciomercato dei bianconeri. Dopo Karim Adeyemi, pista troppo cara per le casse de La Vecchia Signora, anche il giocatore del Porto sarebbe finito in coda alle preferenze, nonostante i contatti positivi tra le parti.

Scende Galeno, sale Gonzalez

Sempre secondo il giornalista, Nico Gonzalez rappresenterebbe la priorità per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione ai nastri di partenza. Gli ottimi rapporti tra Juventus e Fiorentina degli ultimi anni, in aggiunta alla volontà del club viola di intavolare una trattativa, spingerebbero all’approfondimento dell’affare. L’arrivo eventuale dell’argentino dovrebbe escludere automaticamente quello del brasiliano dei piani bianconeri.