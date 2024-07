Calciomercato, la Juve ha il “sì” del Porto per la cessione di Galeno

Si intensificano i contatti tra Juventus e Porto per Wenderson Galeno. L’attaccante esterno brasiliano sarebbe balzato in cima ai possibili rinforzi per il reparto, in concorrenza con Sancho e Adeyemi. Dopo aver appreso il gradimento del calciatore per il trasferimento, secondo Sportmediaset il club bianconero avrebbe incassato anche quello del Porto. I lusitani sarebbe disposta

Si intensificano i contatti tra Juventus e Porto per Wenderson Galeno. L’attaccante esterno brasiliano sarebbe balzato in cima ai possibili rinforzi per il reparto, in concorrenza con Sancho e Adeyemi. Dopo aver appreso il gradimento del calciatore per il trasferimento, secondo Sportmediaset il club bianconero avrebbe incassato anche quello del Porto. I lusitani sarebbe disposta a qualche sacrificio per migliorare e stabilizzare le casse societarie.

Galeno in lista Juve: operazione solo dopo le cessioni

Trattativa dunque possibile per la Juventus che però si incanalerebbe in un operazione molto onerosa. Il Porto sarebbe disponibile a non puntare sulla clausola rescissoria di 60 milioni di euro, scendendo nelle pretese anche fino a 40. Al momento il club bianconero sarebbe però restio a investire una cifra così importante e darebbe la priorità alle cessioni, in primis a quella di Matias Soulè. Solo allora potrebbe provare a formulare una proposta concreta.