Calciomercato, la Juve prova a inserire Chiesa nell’affare Sancho

L'obiettivo numero uno di calciomercato per le corsie offensive della Juve sarebbe Sancho, anche con l'inserimento di Chiesa nella trattativa

La Juventus è pronta a rifarsi il look sulle corsie offensive. Il neo tecnico Thiago Motta potrebbe disporre di forze nuove e diverse nella prossima stagione e ci sarebbe da qualche tempo un obiettivo principale di calciomercato, Jadon Sancho del Manchester United. Il club inglese valuterebbe il cartellino del giocatore tra i 25 e i 30 milioni di euro ma la Juve starebbe pensando a soluzione per abbattere totalmente il prezzo di cartellino.

Chiesa contropartita per Sancho

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Juventus starebbe riflettendo se proporre al Manchester United il cartellino di Federico Chiesa. Il rinnovo che pare non arrivare, la svalutazione dopo Euro2024 e un allenatore dubbioso su di lui, potrebbero spingere la società bianconera a volersi “sbarazzare” della questione e offrirlo al club inglese come contropartita per arrivare a Sancho.