Calciomercato, Koopmeiners-Juve: il PSG aiuta i bianconeri

Il PSG non vuole fare sul serio per Lookman: questo potrebbe facilitare il passaggio di Koopmeiners alla Juve

Manca ormai poco al termine del calciomercato e la Juve continua a cercare l’accordo con l’Atalanta per l’acquisto di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha da tempo detto sì ai bianconeri ed è al momento fuori rosa ma le due squadre non riescono a trovare la quadra definitiva per un accordo.

Calciomercato Juve, le ultime novità su Koopmeiners

L’assist a sorpresa potrebbe arrivare dal PSG, che non sembra intenzionato a fare sul serio per Lookman. L’attaccante nigeriano aveva chiesto di non essere convocato perchè convinto di potersi trasferire a Parigi, ma in realtà il club francese si è tirato indietro. Possibile quindi che Lookman resti a Bergamo, con l’Atalanta che avrebbe quindi meno problemi a vendere Koopmeiners alla Juve. Staremo a vedere.