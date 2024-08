Longari: “Koopmeiners alla Juve sta diventando una telenovela”

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattative per Koopmeiners.

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Alla Juventus sono infine collegati due gialli di mercato che attendono la loro risoluzione. Il primo riguarda Koopmeiners, e più che un romanzo ha le sembianze di una telenovela. Le (lecite) rimostranze di Percassi hanno messo in discussione l’esito di una trattativa che alla fine dovrebbe trovare il semaforo verde, peraltro a condizioni economiche più che soddisfacenti per un’Atalanta che sarebbe poi chiamata a mettere il punto esclamativo sulla propria estate. Per tranquillizzare il fuoriclasse che ha sulla panchina, e per dimostrare ancora una volta che nonostante le ingerenze di terzi, a Bergamo il lavoro sul campo ha un valore più importante di ogni genere di “ricatto”.