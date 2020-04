Calciomercato Juventus, sta circolando un nome a sorpresa: tifosi spiazzati

Calciomercato Juventus, spunta un nome che non convince tutti

NEWS MERCATO JUVE – Nel calderone dei nomi accostati alla Vecchia Signora, di tanto in tanto, finiscono anche nomi che non convincono a pieno proprio tutti. Certo, alcuni rumors potrebbero anche essere solamente semplici voci di mercato prive di fondamento, ma in queste ultime ore è spuntato un nome che avrebbe trovato anche alcune conferme concrete. Stiamo parlando di Stephan El Shaarawhy che, secondo le ultime notizie di calciomercato della Juventus, sarebbe stato per l’appunto un obiettivo concreto di Fabio Paratici nello scorso mercato invernale. Stando a quanto confermato anche da Calciomercato.com infatti, la Juve avrebbe pensato seriamente di riportare il Faraone in Italia ma poi, a causa dell’esplosione dell’emergenza Coronavirus, la pista è stata mollata. El Shaarawhy attualmente gioca in Cina allo Shanghai Shenhua, cosa che potrebbe aver scoraggiato la dirigenza bianconera nell’affondare il colpo a gennaio. Sempre secondo Calciomercato.com però l’ipotesi potrebbe clamorosamente tornare di moda la prossima estate, sempre che la situazione di emergenza lo permetta. Dunque, se ci saranno le condizioni, la Juventus potrebbe tornare alla carica per l’ex attaccante della Roma. Un’potesi che però non scalda particolarmente i cuori e le fantasie dei tifosi bianconeri, che si aspetterebbero un nome decisamente più importante per rinforzare l’attacco del club campione d’Italia che vorrà riproporsi anche come una delle maggiori candidate per la corsa alla Champions League. E, in effetti, nei piani di mercato della Juve ci sarebbe un grande colpo per l’attacco: sulla lista della spesa di Paratici infatti sono finiti anche molti altri obiettivi di primissimo livello per il reparto avanzato bianconero del futuro. Nello specifico, sarebbero ben 10 i nomi di lusso per l’attacco: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO