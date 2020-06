Calciomercato Juventus, sorpresa per l’attacco: nome nuovo da 45 milioni!

Calciomercato Juventus, spunta un nome tutto nuovo per l’attacco

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Dopo aver già chiuso gli acquisti di Kulusevski e Arthur, Fabio Paratici non sembrerebbe aver nessuna intenzione di fermarsi. Il CFO bianconero infatti sta studiando tanti altri obiettivi per il calciomercato della Juventus, tra i quali c’è sicuramente almeno un attaccante da affiancare a Dybala e Cristiano Ronaldo che possa raccogliere l’eredità del partente Higuain. A tal proposito, all’improvviso è spuntato un nome totalmente nuovo che sarebbe finito in orbita Juve: una sorpresa da circa 45 milioni di euro, ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE