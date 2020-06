Calciomercato Juventus, salta Tonali? Paratici cambia obiettivo: c’è l’offerta

Calciomercato Juventus, Tonali più lontano: Paratici prepara l’offerta per un altro big

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sandro Tonali, uno dei più grandi obiettivi di calciomercato della Juventus ormai da moltissimo tempo, sembra essersi sensibilmente allontanato nelle ultime ore. Il centrocampista del Brescia rimane un nome che interessa parecchio a Paratici, ma Beppe Marotta avrebbe scavalcato la concorrenza juventina piazzandosi prepotentemente in pole position. I nerazzurri avrebbero anche incassato il gradimento del giocatore e un sì di massima dal suo entourage, cosa che di certo fa pendere l’ago della bilancia in favore del club di Suning. Serve dunque concentrarsi anche su altri nomi, alternativi a quello di Tonali. Ecco perché Paratici ora starebbe puntando un altro big per il centrocampo, per il quale avrebbe anche già preparato l’offerta da presentare >>>CONTINUA A LEGGERE