Calciomercato Juventus, Pogba e non solo: altri 2 colpi, Paratici fa sul serio

Calciomercato Juventus, Pogba più altri due: Paratici fa sul serio

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici scalda i motori in vista del prossimo calciomercato della Juventus, durante il quale il CFO bianconero avrà un bel da fare. La rosa a disposizione di mister Sarri sarà rinforzata, rimodernata, rinnovata anche e soprattutto a seconda delle esigenze del tecnico bianconero. Ogni reparto avrà bisogno di ritocchi, ma quello che probabilmente sarà rivoluzionato più di tutti gli altri è il centrocampo. In molti tra i giocatori bianconeri sono attualmente in bilico e potrebbero rischiare la cessione e ovviamente Paratici sembra avere le idee già abbastanza chiare sui giocatori da portare a Torino per il mercato in entrata. Il sogno rimane senza dubbio Paul Pogba. C’è poco da dire, sappiamo praticamente già tutto da molto tempo: il francese spinge per lasciare il Manchester Unite e in bianconero ci tornerebbe di corsa, mentre la Juve non vede l’ora di poter riabbracciare il figliol prodigo. Ci sarà da trattare sul prezzo, l’ostacolo più importante che separa la Vecchia Signora dal Polpo: se la Juventus riuscirà ad abbassare le pretese economiche dei Red Devils (magari anche con l’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita allo United), allora la fumata bianca tanto attesa potrebbe davvero arrivare. Ma ci vorrà tempo e pazienza su questo fronte. Ecco perché, nel frattempo, Paratici starebbe puntando forte anche su altri importanti obiettivi e, in particolare, starebbe facendo veramente sul serio per 2 nomi >>>CONTINUA A LEGGERE