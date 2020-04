Calciomercato Juventus, pessima notizia? Ora basta: Sarri ha deciso!

Calciomercato Juventus, circola una pesantissima notizia: ma Sarri…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Continuano a circolare alcune pesantissime notizie di calciomercato della Juventus che, comprensibilmente, preoccupano i tifosi bianconeri. Al centro di alcune voci continua infatti a rimanere il nome di Matthijs de Ligt. Nonostante il gioiello olandese sia l’acquisto di punta dello scorso mercato estivo della Juve, in molti continuano a spingere per l’ipotesi di un addio già nella prossima sessione di calciomercato. Ipotesi che noi, già in altre occasioni in passato, abbiamo escluso: il club bianconero punta fortissimo su De Ligt e non ha nessuna intenzione di venderlo. Anzi, il classe ’99 è considerato uno dei pilastri del presente e soprattutto del futuro. Questo è quanto risulta a noi, ma dalla Spagna non si arrendono e anzi rilanciano. Come riportato infatti dal maggior quotidiano sportivo spagnolo Marca, De Ligt avrebbe addirittura intenzione di lasciare la Juventus a fine stagione, con il Real Madrid pronto ad approfittarne. I Blancos sarebbero infatti molto interessati e sarebbero pronti a intavolare una trattativa con Mino Raiola. Un’indiscrezione clamorosa che – vista l’autorevole fonte – ci limitiamo a riportare per dovere di cronaca. Dal canto suo però, Maurizio Sarri si sarebbe fatto sentire con la società anche per quanto riguarda De Ligt. Come riportato infatti da Tuttosport, il tecnico bianconero avrebbe espressamente chiesto a Paratici di tenere a Torino ad ogni costo sia il difensore olandese che Cristiano Ronaldo, togliendoli definitivamente dal mercato. Staremo a vedere se e come evolverà la situazione, ma per quanto ci riguarda – a meno di clamorosi colpi di scena – l’ipotesi di una cessione prematura di Matthijs de Ligt da parte della Vecchia Signora già nel prossimo mercato è da scartare. Parlando invece di qualcosa di ben più concreto, occhio ai movimenti di Paratici che sarebbe partito all’assalto di un nuovo super attaccante per la prossima stagione. Nello specifico, sulla sua lista della spesa sarebbero finiti ben 10 nomi di lusso per l’attacco: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO