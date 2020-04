Calciomercato Juventus, ora cambia tutto: si valutano 7 scambi clamorosi

Calciomercato Juventus, 7 enormi idee di scambio

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il prossimo, come ormai ben sappiamo, sarà un mercato diverso da quelli scorsi, un mercato condizionato profondamente dall’attuale crisi dovuta all’emergenza per il Coronavirus, un mercato in cui quindi circoleranno meno sodi e per il quale serviranno nuove idee. Ovviamente anche il calciomercato della Juventus subirà pesanti cambiamenti e la società bianconera in alcuni casi potrebbe affidarsi ad alcuni scambi enormi per sbloccare alcuni grossi affari. Noi abbiamo individuato ben 7 clamorose idee di scambio sulle quali starebbe ragionando la Juve e che potrebbero davvero concretizzarsi nel prossimo mercato estivo. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica: >>>VAI ALLA LISTA DEGLI SCAMBI