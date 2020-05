Calciomercato Juventus, novità pesantissime: rottura totale e addio certo!

Calciomercato Juventus, indiscrezioni pesantissime: la storia è finita

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Proprio in queste ultimissime ore è arrivata una pesantissima indiscrezione in casa bianconera che, ovviamente, avrà importanti ripercussioni anche sul calciomercato della Juventus. La notizia, riportata da La Repubblica, riguarda Miralem Pjanic che, guarda caso, è al centro di tantissime voci di mercato nelle ultime settimane. Da molto si parla infatti di una sua possibile cessione, con la Juve che sarebbe pronta a sacrificarlo. Ma La Repubblica è andata oltre e ha svelato alcuni duri retroscena, che spiegherebbero anche la scelta della Vecchia Signora di fare a meno del bosniaco. "Sì, c'è un calciatore che ha rotto con l'ambiente Juve in toto. Si tratta di Miralem Pjanic, la sua era a Torino è finita e ha rotto un po' con tutti: Sarri ha deciso di farlo cedere perché non lo vede più come centrocampista ideale per il suo calcio", scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Pjanic ha avuto recentemente problemi anche con alcuni compagni e con la società che non vuole più tenerlo in bianconero. Insomma, rottura e un addio ci sarà a prescindere dalla trattativa col Barcellona; che sia scambio con Arthur o meno, la Juve tra PSG e Chelsea cercherà comunque una soluzione pur di liberarsi di lui. E Sarri al suo posto ha un desiderio di nome Jorginho". Parole dure e chiarissime che, se confermate, aprirebbero un nuovo caso scottante dalle parti della Continassa dopo quelli di Rabiot ed Higuain. Uno scenario pesante, con un Pjanic in rotta con allenatore, società e anche compagni, ma che va decisamente controcorrente rispetto alle parole pronunciate solo qualche giorno fa dal calciatore bosniaco in un diretta Instagram: "La Juve è una famiglia, un club di altissimo livello". La cosa che comunque pare certa, a prescindere dalla situazione interna, è che Miralem è sul mercato: la sua nuova squadra potrebbe essere davvero una tra Barcellona, PSG e Chelsea e Paratici attende l'offerta (e probabilmente anche la contropartita) migliore. Dai blaugrana il CFO bianconero vuole solo e soltanto Arthur per lasciar partire il bosniaco, mentre con il PSG (oltre al sogno Icardi) potrebbero riprendere quota i discorsi per Paredes. Infine con i Blues, non c'è neanche da sottolinearlo, il nome caldo in ballo è quello di Jorginho, pupillo assoluto di mister Sarri. Ma per quanto riguarda il mercato della Juve non è ancora finita qui, anzi. Ben 20 giganti assoluti infatti sono finiti sul mercato e Paratici è pronto ad approfittarne!