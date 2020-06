Calciomercato Juventus, l’addio è certo: spunta un sostituto a sorpresa!

Calciomercato Juventus, l’addio è certo: occhio ai possibili sostituti

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ne stiamo parlando ormai da settimane e continuano ad arrivare conferme: l'avventura di Miralem Pjanic alla Juventus sembrerebbe ormai giunta al termine. All'apertura del prossimo calciomercato infatti, con ogni probabilità il bosniaco dirà addio alla Vecchia Signora: sarà lui uno dei grandi sacrificati in vista del prossimo anno. Lo conferma anche Sportmediaset.it, che ha fatto il quadro della situazione sul futuro del centrocampista bianconero: "Il futuro di Miralem Pjanic alla Juve sembra segnato. Al netto di un finale di stagione ancora tutto da giocare in bianconero, il bosniaco è ormai considerato infatti in uscita alla Continassa. […] Da settimane sulle sue tracce c'è il Barcellona, ma nel parco dei club interessati ci sarebbero anche altri nomi importanti. Come il Chelsea, che, stando al Daily Mail, negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti presentando un'offerta al giocatore. Proposta che, in attesa di sviluppi sul fronte blaugrana, il centrocampista bianconero avrebbe ascoltato con grande attenzione." Insomma, se da una parte rimane in piedi lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona (con i due club che stanno cercando di convincere il brasiliano a trasferirsi a Torino), dall'altro ci sarebbe da registrare il forte inserimento del Chelsea, con il quale potrebbe andare in scena un altro scambio. Sempre Sportmediaset infatti sottolinea che: "il club inglese potrebbe tentare di inserirsi nell'affare mettendo sul piatto anche un eventuale scambio con Jorginho." Il regista italo-brasiliano piace moltissimo a Sarri: o lui o Arthur Melo dunque potrebbero essere gli eredi di Miralem Pjanic alla Juventus. Ma, proprio in queste ore, sarebbe spuntato anche un altro nome totalmente a sorpresa come possibile sostituto del bosniaco: ecco di chi si tratta