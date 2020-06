Calciomercato Juventus, improvviso ritorno di fiamma: “Paratici è in pole!”

Calciomercato Juventus, caccia al centrocampista: le ultime

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La priorità numero uno del prossimo calciomercato della Juventus – lo sappiamo bene – è ristrutturare il centrocampo. Servono forze fresche lì in mezzo, bisogna svecchiare e dare una ventata d’aria fresca, tenendo conto soprattutto delle necessità di mister Sarri. Ecco perché alcuni giocatori bianconeri sono finiti sulla lista dei partenti (Pjanic e Khedira su tutti) ed ecco perché Fabio Paratici è molto attivo su tanti nomi per la mediana. Ma il CFO bianconero sta incontrando parecchie difficoltà per molti dei suoi più grandi obiettivi di mercato. Arthur vuole rimanere al Barcellona e ha di fatto bloccato l’affare con il Barcellona per lo scambio con Pjanic, Paul Pogba rimane un sogno (quasi) impossibile, Jorginho costa tanto e ha un contratto molto pesante, Van de Beek è una pista altrettanto complicata e comunque fredda al momento, mentre per Sandro Tonali c’è la fortissima concorrenza di Beppe Marotta, che ora sarebbe in vantaggio sulla Juve. Per questo Paratici deve continuare a guardarsi intorno alla ricerca di alternative importanti e, stando alle ultime notizie, avrebbe ripensato ad un grande nome per il quale sarebbe già in pole position >>>CONTINUA A LEGGERE