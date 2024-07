Calciomercato, Juventus e Lazio si sfidano per Lokonga

Rumors parlando di un interesse importante della Juventus per Albert Lokonga: si aprirebbe una nuova sfida di calciomercato con la Lazio

Non solo Mason Greenwood. Dall’Inghilterra, giungerebbero delle voci di calciomercato per l’interesse di Juventus e Lazio anche per un altro giocatore della Premier League. Il profilo attenzionato dai due club questa volta sarebbe Albert Lokonga, centrocampista dell’Arsenal classe 1999. Secondo quanto riportato da Caughtoffside, le due società potrebbero dar vita a una nuova battaglia di calciomercato.

Interessi comuni per Juventus e Lazio

In realtà, l’interesse dei bianconeri e dei biancocelesti segue quello di altri club del campionato inglese. Anzi, sempre secondo il portale specializzato in calciomercato, sarebbero proprio quest’ultimi più forti sul giocatore. In particolare, il Nottingham Forest e l’Everton sembrerebbero in procinto di presentare un offerta ai Gunners per il calciatore il cui valore di cartellino si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro.