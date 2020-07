Calciomercato Juventus, due nomi a sorpresa: uno mai uscito prima!

Calciomercato Juventus, doppia sorpresa: Paratici valuta due nomi nuovi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come ben sappiamo, Fabio Paratici è alla ricerca di giocatori da inserire nell’organico bianconero in vista della prossima stagione. Per questo il tema calciomercato della Juventus è uno dei più caldi del momento, ma nel mirino del CFO bianconero non ci sono soltanto i soliti nomi noti. Anzi, le sorprese potrebbero essere come sempre dietro l’angolo e proprio in queste ore sono spuntati due grossi nomi di livello internazionale totalmente nuovi: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE