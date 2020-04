Calciomercato Juventus, CR7 ha deciso: la scelta ormai sembra definitiva!

Calciomercato Juventus, CR7 ha deciso il suo futuro

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Negli ultimi mesi, a più riprese, si è ampiamente parlato del futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Tante le voci e le indiscrezioni che hanno riguardato il fenomeno portoghese. Molte di queste parlavano di un possibile addio anticipato di CR7 alla Vecchia Signora, un divorzio che si sarebbe potuto consumare prima della naturale scadenza del contratto del numero 7 più forte del mondo con il club bianconero. In poche parole, secondo molti Ronaldo avrebbe potuto lasciare Torino già alla fine di questa stagione. Sono state tante anche le squadre alle quali Cristiano è stato accostato, per diverse ragioni: dal possibile rientro al Real Madrid, ad un romantico ritorno al Manchester United. L’ultima ipotesi, ventilata nei giorni scorsi, è stata quella di un possibile approdo a Parigi, con il PSG pronto ad accoglierlo all’ombra della Torre Eiffel. Ma, come riportato oggi da Tuttosport, ogni speculazione sembra destinata a rimanere tale: CR7 infatti non vuole lasciare la Juve, sta benissimo a Torino e avrebbe deciso di rispettare fino alla fine il contratto in essere con il club bianconero, fino al 2022 dunque. Cristiano Ronaldo inoltre non avrebbe mai preso in seria considerazione le avanches del PSG e la sua scelta ormai sembrerebbe chiara e definitiva: il portoghese non lascerà Torino. Ma non è ancora tutto, anzi in pentola starebbe bollendo anche molto altro per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Juventus. Nel frattempo infatti Paratici starebbe valutando anche 7 affari clamorosi! >>>VAI ALLA NOTIZIA