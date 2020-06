Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa? Ecco il possibile Mister X!

Calciomercato Juventus, Mister X per il centrocampo? Ecco chi potrebbe essere

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Che la Juventus sia alla ricerca di almeno un grande colpo di calciomercato a centrocampo non è certo un mistero. Anzi, la mediana bianconera è tra le priorità nei pensieri di Paratici, che – tra cessioni e nuovi acquisti – dovrà ridisegnare il reparto centrale con giocatori più adatti al modo di giocare di mister Sarri. Ma il CFO bianconero starebbe incontrando non pochi problemi nel raggiungere i suoi obiettivi. Il sogno Paul Pogba sembra destinato a rimanere tale a causa dei costi troppo alti dell’operazione tra cartellino e ingaggio. Discorso simile per Jorginho, grande pupillo di Sarri che però ha una valutazione molto alta e un ingaggio pesante: senza uno scambio, non se ne fa nulla. Un altro grande obiettivo della Juve sarebbe Sandro Tonali, che al momento sembrerebbe però molto più vicino all’approdo a Milano, sponda nerazzurra. Senza dimenticare poi Arthur Melo, che continua a non accettare di lasciare il Barcellona, bloccando così lo scambio con Pjanic. Tra i giocatori che piacciono tanto a Paratici ci sono poi anche i vari Aouar e Castrovilli, due talenti che però costano moltissimo e per i quali al momento sembrerebbe tutto fermo. Insomma, la situazione non è delle migliori, ma almeno un centrocampista di grande livello dovrà comunque arrivare. Ecco perché a Torino potrebbe sbarcare anche un nome diverso da questi, un vero e proprio Mister X: ecco dunque quale potrebbe essere il colpo a sorpresa di Paratici >>>CONTINUA A LEGGERE