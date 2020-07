Calciomercato Juventus, Chirico ci va giù durissimo: “Può succedere!”

Calciomercato Juventus – Chirico duro: ecco cosa potrebbe succedere

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il momento è delicato in casa bianconera. E, in attesa del tanto atteso nono scudetto consecutivo, si parla sempre del calciomercato della Juventus e di futuro. A fare il punto della situazione e a dire la sua su quanto potrebbe davvero succedere in vista della prossima stagione è stato il noto giornalista di fede bianconera Marcello Chirico, che ci è andato giù molto pesante: ecco le sue parole >>>CONTINUA A LEGGERE