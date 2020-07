Calciomercato Juventus, arrivano i colpi: ecco i regali scudetto per Sarri!

Calciomercato Juventus, dopo lo scudetto arrivano i colpi: ecco i regali per Sarri

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – E’ finalmente arrivato il nono scudetto consecutivo per i bianconeri, il primo grande trofeo italiano per Maurizio Sarri. E, in ottica calciomercato, Fabio Paratici starebbe lavorando concretamente per regalare al tecnico bianconero alcuni rinforzi ideali proprio per le idee tattiche e lo stile di gioco dell’allenatore toscano. Dopo la scudetto dunque, in arrivo anche i colpi per Sarri: ecco chi c’è in cima alla lista dei regali per il tecnico bianconero >>>CONTINUA A LEGGERE