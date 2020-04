Calciomercato Juventus, accordo vicino? Macché: l’affare si complica!

Calciomercato Juventus, un grosso affare potrebbe bloccarsi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In questi ultimi giorni è esplosa all’improvviso un’importante notizia di calciomercato della Juventus che ha fatto parlare moltissimo: Fabio Paratici sarebbe piombato con forza su Arthur, centrocampista brasiliano del Barcellona. La notizia ha subito preso piede e in molti hanno cavalcato e confermato le indiscrezioni arrivate dalla Spagna, secondo cui il club catalano avrebbe dato addirittura il via libera alla Juve per parlare direttamente con il giocatore e il suo entourage. Un passaggio di enorme importanza, quasi chiave in una trattativa di tale rilevanza. E infatti in tanti hanno anche parlato di accordo vicino, o comunque di un affare già in fase molto avanzata. Senza dubbio quello di Arthur Melo è un profilo che potrebbe piacere alla Juventus ed è un nome caldo in questo momento, ma l’accordo in realtà non sarebbe così tanto vicino. Anzi, l’affare potrebbe davvero complicarsi terribilmente. Perché? Primo punto: bisogna convincere il Barcellona con un’offerta congrua. Si è parlato di un possibile scambio con Miralem Pjanic, ma i due giocatori in questione hanno età molto diverse e soprattutto valutazioni distanti: uno scambio alla pari al momento sembra improbabile. Ma c’è anche chi assicura che il Barça vorrebbe coinvolgere altri giocatori bianconeri nella trattativa al posto di Pjanic e qui la cosa si fa ancor più complessa. Ai blaugrana ad esempio piace tantissimo De Ligt, ma la Juve ovviamente fa muro. Occhio anche a Bentancur: sarebbe lui il centrocampista juventino nelle mire del Barcellona, molto più di Pjanic. E se i catalani dovessero davvero chiedere lui in cambio del brasiliano, allora per la Vecchia Signora questo non sarebbe più un affare: ne varrebbe la pena? Probabilmente no.

Ma c’è anche un altro punto che rischia di ostacolare la trattativa, cioè la volontà di Arthur. Secondo Fernando Polo, giornalista di Mundo Deportivo (la stessa testata che per prima ha lanciato la notizia dell’interessamento della Juventus per il mediano classe ’96), il ragazzo vorrebbe rimanere al Barcellona e il club lo avrebbe più volte rassicurato sul suo futuro in blaugrana e anche su un possibile aumento di stipendio, una volta che sarà terminata l’emergenza coronavirus. E nel frattempo, a supporto di quanto detto finora, sono arrivate anche le parole del diretto interessato, che ai microfoni di Goal.com ha dichiarato: “Ci sono sempre speculazioni di mercato sul mio conto, ma io ho le idee chiare. L’unica opzione che mi interessa è quella di rimanere al Barcellona. L’interesse di grandi club fa sempre piacere ed è un segnale positivo, ma penso solo a giocare per il Barcellona e per molti anni”. Insomma, altro che accordo vicino: in realtà la trattativa per Arthur alla Juventus sembra ancora essere molto lontana dalla possibile fumata bianca. Ma per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Juventus, c’è ancora molto altro che sta bollendo in pentola. Nel frattempo infatti Fabio Paratici starebbe valutando anche altri 7 affari clamorosi e occhio alle sorprese >>>VAI ALLA NOTIZIA