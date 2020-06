Calciomercato Juventus, a giorni l’incontro decisivo: accordo ad un passo!

Calciomercato Juventus, incontro decisivo nei prossimi giorni: si va verso la fumata bianca

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici è tra i dirigenti italiani più impegnati del momento. Il CFO bianconero infatti sta progettando il calciomercato della Juventus che verrà e ha tantissime questioni da risolvere. Al momento alcune piste sembrano essersi bloccate (come ad esempio lo scambio con il Barcellona Pjanic-Arthur) e altri obiettivi sembrano davvero complicati da raggiungere, anche alla luce delle ovvie difficoltà del momento. Ma ci sono anche buone notizie in casa bianconera, che potrebbero concretizzarsi entro breve tempo. La nota più lieta è quella riportata dal Corriere dello Sport, che parla dell’ormai prossimo rinnovo di contratto di Paulo Dybala. L’argentino, anche negli ultimi giorni, era tornato a far parlare di sé in chiave mercato con alcuni top club pronti ad un nuovo assalto, ma il futuro della Joya sembra ormai segnato: la fumata bianca per il rinnovo arriverà. Stando sempre a quanto riportato dal quotidiano romano, la trattativa – dopo aver subito uno stop temporaneo a causa dell’esplosione dell’emergenza coronavirus – sarebbe ora entrata nella sua fase cruciale, tanto che nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro in videochiamata tra Paratici e Jorge Antun, agente del numero 10 bianconero. La volontà condivisa da entrambe le parti è quella di chiudere in fretta per il prolungamento del contratto di Dybala, attualmente in scadenza nel 2022: bisognerà accordarsi sul nuovo ingaggio che sarà maggiore rispetto ai 7 milioni attuali, poi Paulo potrà finalmente firmare con la Vecchia Signora fino al 2024. L’accordo dunque è ad un passo: la Juventus è pronta a blindare la propria Joya. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti il club bianconero starebbe studiando anche alcune grosse opportunità che potrebbero spuntare durante la prossima sessione di calciomercato. Ben 20 giganti assoluti infatti sono finiti sul mercato e ora Paratici è pronto ad approfittarne! >>>VAI ALLA NOTIZIA