Calciomercato Juventus, 10 attaccanti sulla lista: ecco chi può arrivare!

Calciomercato Juventus, il borsino degli attaccanti: ecco tutti i nomi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Lo abbiamo ripetuto fino alla noia, ormai tutti lo sanno: uno dei più grandi obiettivi del prossimo calciomercato della Juventus è un nuovo grande attaccante. Anzi, almeno uno. I colpi per il reparto offensivo – che perderà Higuain – potrebbero infatti anche essere due ed è per questo che stanno circolando tantissimi nomi in orbita bianconera. Noi abbiamo cercato di mettere ordine e fare chiarezza su tutti i nomi in ballo nel mirino di Paratici. Senza perdere altro tempo quindi, ecco il borsino con tutte le percentuali aggiornate dei prossimi colpi in attacco della Juve, dal più lontano al più probabile >>>VAI AL BORSINO