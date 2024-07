McKennie è finito nella lista degli esuberi della Juve: Mourinho vuole portarlo al Fenerbahce. Le ultime novità

La parabola di McKennie alla Juve è sempre più strana. Sembrava destinato all’addio, poi la scorsa stagione Allegri è riuscito a valorizzarlo ma ora con l’arrivo di Thiago Motta l’americano è finito di nuovo nella lista degli esuberi. Nel 4-2-3-1 del nuovo allenatore, infatti, il classe 1998 non avrebbe una collocazione tattica chiara.

Calciomercato Juve, il Fenerbahce vuole McKennie

McKennie è quindi in vendita e sembrava destinato ad essere inserito nella trattativa con l’Aston Villa per Douglas Luiz. Niente da fare, affare saltato e giocatore che è quindi destinato a tornare alla Continassa. Il suo futuro però sembra essere lontano da Torino. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, Mourinho vorrebbe portarlo al Fenerbahce. L’ex allenatore della Roma ha infatti deciso di puntare su di lui ma per il momento non sono arrivate offerte ufficiali.