Calciomercato Juve, clamorosa ipotesi: scambio Chiesa-Raspadori!

Juve e Napoli starebbero valutando l'idea di uno scambio tra Chiesa e Raspadori: tutte le novità sulla trattativa

E se Juve e Napoli si scambiassero Chiesa e Raspadori? Questa è l’ipotesi fatta da Tuttosport, che apre alla possibilità di uno scambio tra bianconeri e azzurri. L’ex Fiorentina sembra infatti destinato a lasciare Torino e piace molto a Conte. Allo stesso tempo uno come Raspadori sarebbe perfetto per l’idea di gioco di Thiago Motta.

Calciomercato Juve: ciao Chiesa, benvenuto Raspadori

L’ex Sassuolo può infatti giocare come prima punta al posto di Vlahovic, come supporto al suo fianco ma all’occorrenza anche largo sulla fascia. Un jolly duttile, di quelli che piacciono tanto al nuovo allenatore della Juve. Le due squadre valutano i loro cartellini in maniera simile, anche se è plausibile pensare a un piccolo conguaglio di circa 5 milioni di euro in favore del Napoli.