Calciomercato Juve, Ponciroli: “Rabiot destinato ad andar via”

Intervenuto a Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Giuntoli sa perfettamente i limiti della Juve, il centrocampo è il punto debole e l’arrivo di Douglas Luiz certifica la necessità di rinforzare il centrocampo. Non aspettiamoci un fenomeno, è un gran bel centrocampista che sa fare tutto, ma non è un fenomeno”.

Ponciroli su Rabiot

Il giornalista ha proseguito: “Credo che Rabiot sia destinato ad andar via, quindi credo che Giuntoli andrà poi all’assalto di un altro centrocampista. Non puoi pensare di avere solo Douglas Luiz se Rabiot vuole andar via. Quello che mi preoccupa è che la Juve ha veramente tanti giocatori da piazzare, bravo Giuntoli a piazzarne due come Barrenechea e Iling in questa operazione. L’unico consiglio è quello di non fermarsi su Zirkzee perché uno come lui a Torino allo Stadium sarebbe un bel vedere”.