Calciomercato, la Juve vuole il “Neymar norvegese”: le ultime

La Juve è sulle tracce del Neymar norvegese: le ultime idee di mercato per l'attacco bianconero di Cristiano Giuntoli

Oltre ai soliti Adeyemi e Galeno la Juve sta pensando anche a un altro nome per le fasce, quello di Antonio Nusa. L’attaccante del Bruges è uno dei prospetti più interessanti del calcio internazionale, un classe 2005 che ha già dimostrato grandissime cose nel campionato belga.

Calciomercato Juve, idea Nusa per l’attacco

In patria lo chiamano già il “Neymar norvegese”, paragone che lascia intendere alla perfezione le sue grandi doti tecniche. Nell’ultima stagione ha collezionato 3 gol e 3 assist in 20 presenze con la maglia del Bruges e non a caso è tra i 100 migliori Under 21 al mondo. Valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, la Juve ci pensa.