Calciomercato Juve, anche il Napoli vuole Rabiot: Conte ci prova

Anche il Napoli è sulle tracce dell'ormai ex Juve Adrien Rabiot: Conte lo vuole in azzurro per completare il centrocampo

Adrien Rabiot è al momento svincolato. Il centrocampista francese non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Juve e quindi ora è libero di firmare a parametro zero con qualunque squadra voglia. La sua speranza è che parta in giro per l’Europa una sorta di asta internazionale per il suo cartellino: tre squadre di Serie A sono interessate.

Calciomercato Juve, anche Milan e Napoli su Rabiot

Oltre ai bianconeri, infatti, nelle scorse settimane anche il Milan ha chiesto informazioni per Rabiot ma non sono gli unici. Come riportato da Repubblica, infatti, Antonio Conte vorrebbe il francese al Napoli. Il classe 1995 andrebbe a completare un centrocampo tecnico e fisico insieme a Lobotka e Anguissa.