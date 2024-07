Della Valle: “Vi dico tutto sulle cessioni di Mckennie e Chiesa…”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle cessioni dei bianconeri.

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com: “Ci sono delle opportunità di mercato che potrebbero concretizzarsi una straniera per quanto riguarda Chiesa che è il Tottenham e una italiana per quanto riguarda McKennie che è la Fiorentina. Ora vi dico subito che tra le due, per come la vedo io, poi tutto può succedere questo si sa nel mercato, è più facile la pista che porta a Chiesa al Tottenham che non McKennie alla Fiorentina, perché non è tanto una questione di soldi che la Fiorentina può dare alla Juventus. La valutazione di McKennie è intorno ai 20/25 milioni dopodiché sappiamo tutti che lui ha il contratto in scadenza nel 2025 e questo di conseguenza, stessa situazione di Chiesa tra l’altro, porta la Juventus a non poter pretendere più di tanto e soprattutto ad avere la necessità di cedere questo giocatore in questa sessione di mercato, perché più passa il tempo e se si va a gennaio e poi lui potrà andarsene a zero”.