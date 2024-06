Juve, Chiesa via a parametro zero? Pedullà: “Faccio fatica a rispondere”

La Juve rischia di perdere Chiesa a parametro zero? Le parole del giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà

Il futuro di Chiesa è in bilico e questa estate potrebbe davvero lasciare la Juve. Thiago Motta preferisce un altro tipo di esterni e la Vecchia Signora sta valutando davvero di venderlo. Diverse squadre si sono dette interessate e in questi giorni il suo agente, Fali Ramadani, incontrerà alcune squadre per discutere il suo futuro. Ma c’è la possibilità che rimanga e se ne vada a parametro zero la prossima estate? Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia ha detto: “Sul fatto di Chiesa a zero faccio fatica a rispondere, lascio la paternità a chi l’ha detto: se lui non rinnova con la Juve, deve andare da un’altra parte“.