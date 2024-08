Calciomercato Juve, Leao preferito a Chiesa per il Barcellona

Il Barcellona starebbe considerando di muoversi per Chiesa sul calciomercato, ma Rafael Leao sarebbe preferito all'attaccante della Juventus

Arrivano nuove importanti notizie relative all’interesse del Barcellona per l’attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Nelle ultime ore il club catalano avrebbe ripreso i contatti con quello bianconero per discutere un eventuale operazione per il giocatore. Le indiscrezioni, confermate da più parti dai media spagnoli, spiegherebbero come il calciatore italiano rappresenterebbe l’alternativa credibile a Nico Williams dell’Atletic Bilbao. L’esterno spagnolo non sarebbe però l’unico giocatore davanti a Chiesa nelle preferenze blaugrana.

Barcellona su Leao: Chiesa l’alternativa

Secondo quanto riportato da Mundo Sportivo, il Barcellona intenderebbe presentare una proposta di 60 milioni di euro al Milan per Leao. Inoltre, i catalani potrebbero inserire alcune contropartite tecniche per favorire l’affare. Di fronte a tale offerta, il club rossonero difficilmente non prenderà in considerazione l’uscita del talento portoghese, che però ad oggi sembrerebbe sempre al centro del loro progetto. Ecco che allora, in quel momento, Chiesa rappresenterebbe una pista più percorribile, soprattutto per la differenza di costi a livello di cartellino.