Calciomercato Juve, Kostic in uscita: tre club sulle sue orme

Filip Kostic potrebbe lasciare la Juve in questa sessione di calciomercato: per l'esterno serbo ci sarebbe l'interesse di tre club europei

Molte entrate, ma anche molte uscite. Il calciomercato estivo 2025 della Juventus è estremamente entusiasmante e, in particolar modo, si è caratterizzato sin qui per molte entrate. In realtà, ad esse dovrebbero seguirne altre, così come diverse uscite. Tra le più quotate ci sarebbe quella di Filip Kostic che appare assolutamente fuori dal progetto tecnico del neo allenatore Thiago Motta.

Esubero Kostic: futuro lontano dall’Italia

La seconda stagione in bianconero dell’esterno serbo non è stata infatti all’altezza della prima e nelle idee del tecnico brasiliano non ci sarebbe spazio per lui. Lo stesso, il giocatore si augura di trovarlo cambiando squadra, possibilmente all’estero dove l’interesse per lui pare ancora buono. Sin qui, secondo il Corriere dello Sport, si sarebbero fatti avanti tre club: Crystal Palace, Fenerbahce e Atletico Madrid. Tutti lidi che dovrebbero essere graditi a Kostic.