Calciomercato Juve, per la difesa Kiwior è l’alternativa a Calafiori

La Juve vuole Calafiori ma la trattativa è in salita: Kiwior può rivelarsi una buona alternativa low cost. Le ultime novità

La Juve si prepara a un calciomercato di altissimo livello, con tanti acquisti in tutti i reparti. Se a centrocampo Douglas Luiz si avvicina sempre di più, in difesa il preferito dai bianconeri è Riccardo Calafiori. Il difensore italiano, infatti, conosce già Thiago Motta e potrebbe quindi adattarsi alla perfezione agli schemi del nuovo allenatore della Vecchia Signora. Il Bologna però non sembra però propenso a venderlo a spara alto sul prezzo e per questo la Juve valuta anche delle alternative. Nella lista di Giuntoli c’è Jakub Kiwior, difensore centrale dell’Arsenal che in passato ha già lavorato con Motta. I due si sono conosciuti ai tempi dello Spezia e potrebbe quindi rivelarsi un buon colpo low cost. I Gunners lo valutano circa 20 milioni di euro.