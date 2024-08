Calciomercato Juve, intrigo Gonzalez: disturbo all’Atalanta?

Nelle ultime ore la Juve starebbe incrementando i contatti per Gonzalez: un azione che potrebbe essere considerata di disturbo all'Atalanta

L’inserimento improvviso della Juventus per Nico Gonzalez potrebbe essere uno sgarbo intenzionale del club bianconero nei confronti dell’Atalanta. A sollevare il dubbio sarebbe stata la redazione di Tmw, la quale avrebbe spiegato che tutto nascerebbe dalle complicanze della trattativa tra La Vecchia Signora e La Dea sull’operazione Teun Koopmeiners.

Da Koopmeiners a Gonzalez: tensione Juve-Atalanta

In primo luogo, i rapporti tra Atalanta e Juventus si sarebbero incrinati a causa delle mosse del direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli. La società nerazzurra non avrebbe gradito il dialogo pregresso tra Koopmeiners e il dirigente della Juve, irrigidendosi di conseguenza sulle richieste economiche per la cessione. Ecco che allora, di risposta, la Juventus si sarebbe inserita per Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il colpo della Juve, oltre a poter essere considerato di disturbo, andrebbe a ricoprire una necessità di rosa, considerate anche le difficoltà a trovare un accordo per Karim Adeyemi del Borussia Dortumund.