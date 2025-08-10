Calciomercato Juve, il punto su Nico Gonzalez - JuveNews.eu
Calciomercato Juve, il punto su Nico Gonzalez

redazionejuvenews
Torino
10 Agosto, 13:37
Nico Gonzalez rimane lì, sempre nella lista di quelli sacrificabili in casa Juve. La linea, almeno per ora, è chiara: liberarsi dell’ala argentina classe ’98 per aprire la strada a un nuovo innesto. Non un sostituto fotocopia, ma uno con un profilo diverso, magari più adatto alle idee di gioco che hanno in testa a

Nico Gonzalez rimane lì, sempre nella lista di quelli sacrificabili in casa Juve. La linea, almeno per ora, è chiara: liberarsi dell’ala argentina classe ’98 per aprire la strada a un nuovo innesto. Non un sostituto fotocopia, ma uno con un profilo diverso, magari più adatto alle idee di gioco che hanno in testa a Torino.

Il nome che stuzzica di più? Sempre lui, Jadon Sancho. L’inglese resta in cima ai pensieri, ma il punto è un altro: sarà ancora disponibile quando Nico avrà fatto le valigie? È questo il dubbio che agita i corridoi della Continassa. Per questo l’idea è muoversi in fretta, piazzare l’ex Fiorentina il prima possibile e tenersi pronti a colpire al momento giust

o.

